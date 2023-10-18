Політика

Президент України зустрівся з прем’єром Румунії

18 Жовтня 2023 20:00
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зеленський, румунія

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.

Про це глава держави написав у соцмережі X (колишній Твіттер).

Президент зазначив, що 18 жовтня в Києві відбулося перше в історії спільне засідання урядів України та Румунії, що стало новим важливим кроком на шляху до стратегічного партнерства.

«Ми обговорили подальшу оборонну співпрацю для посилення захисту півдня України, зокрема дунайських портів, а також шляхи розширення маршрутів експорту продовольства», – заявив Зеленський.


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