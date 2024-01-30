Політика

Президент США розпорядився розробити заходи у відповідь на атаку проіранських угруповань на американську військову базу в Йорданії

30 Січня 2024 09:11
читать на русском →
сша, байден

Байден доручив напрацювати відповідь на атаку проіранських угруповань на військову базу США в Йорданії. Серед можливих варіантів – удари по іранських військових в Іраку або Сирії.

Про це пише Еспресо, з посиланням на Politico.

“Байден наказує своїм радникам представити низку варіантів відповіді США, які б сильно стримали інші атаки, а також не розпалювали тліючий регіон”, – йдеться у матеріалі.

У понеділок Білий дім повторив обіцянку Байдена відреагувати на напади, але також попередив, що США не будуть діяти поспішно.

“Ми не прагнемо нової війни. Ми не прагнемо до ескалації. Але ми обов’язково зробимо те, що вимагається”, – заявив журналістам речник ради національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі, додавши, що остаточна відповідь буде враховувати, “що ці групи, підтримані Тегераном, щойно забрали життя американських військових”.

Посилаючись на неназваних офіційних осіб, видання зазначає, що Пентагон розглядає кілька варіантів: удари по іранських військово-морських силах у Перській затоці або іранських військових в Іраку чи Сирії.

Джерела газети припустили, що, якщо Байден схвалить відповідне рішення, “заходів у відповідь”, швидше за все, слід очікувати в найближчі пару днів.

Politico також відзначає зростання занепокоєння щодо дій американського лідера серед членів демократичної партії, зазначаючи, що деякі з них “дедалі більше стурбовані” тим, що президентство Байдена може бути “перервано” подіями за кордоном. Британія засуджує напади на США бази на Близькому Сході


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Січня 2024 10:13

 У Луганській області знищили російський літак Су-34 – Генштаб
30 Січня 2024 12:08

Україна посіла 36 місце в індексі сприйняття корупції
30 Січня 2024 10:57

СБУ затримала мешканця столиці, який співпрацював з російськими спецслужбами
30 Січня 2024 09:47

Партизани “Атеш” визначили розташування складів “калібрів”в окупованому Севастополі 
30 Січня 2024 09:21

Внаслідок падіння уламків збитого Шахеда на Миколаївщині спалахнула вантажівка: водій госпіталізований
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки