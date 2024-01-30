Президент США розпорядився розробити заходи у відповідь на атаку проіранських угруповань на американську військову базу в Йорданії

Байден доручив напрацювати відповідь на атаку проіранських угруповань на військову базу США в Йорданії. Серед можливих варіантів – удари по іранських військових в Іраку або Сирії.

Про це пише Еспресо, з посиланням на Politico.

“Байден наказує своїм радникам представити низку варіантів відповіді США, які б сильно стримали інші атаки, а також не розпалювали тліючий регіон”, – йдеться у матеріалі.

У понеділок Білий дім повторив обіцянку Байдена відреагувати на напади, але також попередив, що США не будуть діяти поспішно.

“Ми не прагнемо нової війни. Ми не прагнемо до ескалації. Але ми обов’язково зробимо те, що вимагається”, – заявив журналістам речник ради національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі, додавши, що остаточна відповідь буде враховувати, “що ці групи, підтримані Тегераном, щойно забрали життя американських військових”.

Посилаючись на неназваних офіційних осіб, видання зазначає, що Пентагон розглядає кілька варіантів: удари по іранських військово-морських силах у Перській затоці або іранських військових в Іраку чи Сирії.

Джерела газети припустили, що, якщо Байден схвалить відповідне рішення, “заходів у відповідь”, швидше за все, слід очікувати в найближчі пару днів.

Politico також відзначає зростання занепокоєння щодо дій американського лідера серед членів демократичної партії, зазначаючи, що деякі з них “дедалі більше стурбовані” тим, що президентство Байдена може бути “перервано” подіями за кордоном. Британія засуджує напади на США бази на Близькому Сході