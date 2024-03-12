Політика

Президент Румунії оголосив про намір балотуватися на посаду генсека НАТО

12 Березня 2024 18:22
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Президент Румунії Клаус Йоганніс / Фото: Getty Images

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що братиме участь у виборах генерального секретаря НАТО.

Про це він оголосив на пресконференції в Котроченському палаці, повідомляє RFI.

“Я вирішив узяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря НАТО”, – заявив Йоганніс.

Він додав, що минуло два десятиліття з тих пір, як Румунія стала членом Альянсу, що “протягом 75 років просуває демократію та свободу та створив широку мережу партнерів”.

Президент Румунії зауважив, що основними цінностями НАТО є верховенство права, коли повага до основних прав і свобод – це “компас, який вів нас до консолідації демократії”.

“Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії”, – сказав Йоганніс.

Він наголосив, що кордони Північноатлантичного Альянсу – це першочергове питання, а зміцнення східного флангу залишиться довгостроковим пріоритетом.

“Військовий конфлікт в Європі — це реальність, яка ще кілька років тому здавалася неймовірною. Росія є довгостроковою загрозою для нашого континенту”, – додав очільник Румунії.

Також Йоганніс підкреслив, його країна довела, що є опорою стабільності й безпеки в регіоні. Румунія ініціювала національний пакт з усіма країнами-членами Альянсу про виділення 2% ВВП на оборону. Зараз Бухарест досяг 2,5% ВВП.


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