Політика

Президент Південної Кореї несподівано прибув до Києва

15 Липня 2023 10:56
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корея

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль здійснив неоголошений візит до України.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на канцелярію президента.

За словами старшого секретаря президента з питань преси, Юн і його перша леді Кім Кен Хі прибули в Україну з Польщі.

Йоль відвідав місце масових вбивств у Бучі під Києвом, а потім — Ірпінь.

Він планує покласти вінок до військового пам’ятника перед проведенням зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Цей візит завершує дводенну поїздку, під час якої президент Південної Кореї відвідав Литву на саміті НАТО, а потім Польщу з офіційним візитом.


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