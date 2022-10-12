Президент ОАЕ поінформував Путіна про позицію України щодо низки питань

Президент ОАЕ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі виступив за діалог між Москвою та Києвом. Про це пише агентство WAM.

“Президент ОАЕ повідомив російського президента про позицію України з низки питань. Також він наголосив на необхідності діалогу між Росією та Україною”, – йдеться у повідомленні цього офіційного агентства ОАЕ.

За його даними, “президент Путін підкреслив, що Росія зацікавлена ​​у продовженні посередницьких зусиль ОАЕ” щодо України.