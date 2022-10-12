Політика

Президент ОАЕ поінформував Путіна про позицію України щодо низки питань

12 Жовтня 2022 07:55
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путін, переговори

Президент ОАЕ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі виступив за діалог між Москвою та Києвом. Про це пише агентство WAM.

“Президент ОАЕ повідомив російського президента про позицію України з низки питань. Також він наголосив на необхідності діалогу між Росією та Україною”, – йдеться у повідомленні цього офіційного агентства ОАЕ.

За його даними, “президент Путін підкреслив, що Росія зацікавлена ​​у продовженні посередницьких зусиль ОАЕ” щодо України.


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