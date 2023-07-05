Політика

Президент Литви заявив, що рішення саміту НАТО у Вільнюсі “не розчарує українців”

5 Липня 2023 12:22
43
читать на русском →
україна, Литва, нато

Президент Литви заявив про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов’язання перед Україною, які її не розчарують.

Про це пише LRT.

Литовський очільник висловив надію, що президент України Володимир Зеленський після приїзду до Вільнюса “обов’язково отримає, можливо, не все з того, що він очікує у своїх планах-максимум, але вже точно отримає багато чого”.

Він зазначив, що не став би так категорично формулювати, що Україна не отримає запрошення в НАТО після війни “в тій чи іншій формі”, адже, за його словами, це саме те, що зараз обговорюється в Альянсі.

У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж ми звикли озвучувати”, – додав Науседа.

На його думку, успіх означатиме, якщо учасники саміту скажуть більше, ніж на саміті в Бухаресті у 2008 році. Він уточнив, що окремі держави приїдуть до Вільнюса зі своїми додатковими пакетами підтримки.

“Точно є не одна, не дві та навіть не чотири держави, які, ну, хотіли б масштабнішого тексту, і саме зараз триває діалог між такими державами та більш обережними державами та, сподіваюся, він завершиться у взаємоприйнятний спосіб”, – резюмував Науседа.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Липня 2023 15:25
32

Катастрофа МАУ: до суду ООН надійшов позов проти Ірану від чотирьох країн
5 Липня 2023 16:23
9

Влада Болгарії підтвердила підготовку до візиту Зеленського
5 Липня 2023 14:44
60

Глава Київміськбуду виїхав за кордон за інвалідністю, щоб покорити Еверест – Bihus
5 Липня 2023 14:08
72

На Волині священник покарав дитину за те, що вона рвала черешні 
5 Липня 2023 12:22
43

Президент Литви заявив, що рішення саміту НАТО у Вільнюсі “не розчарує українців”
Останні новини
усі новини

Думки

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
усі думки