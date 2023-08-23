Президент Литви прибув до Києва на святкування Дня Незалежності

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва на святкування Дня Незалежності України.

“Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України”, – написав він у твіттері в середу вранці.

“Перемога України близько! Литва й надалі підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, – наголосив литовський президент.

День Незалежності Україна відзначає 24 серпня, а 23 серпня – День Державного прапора України.