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Прем’єрка Латвії оголосила про черговий пакет військової підтримки України
11 Вересня 2024 14:29
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латвія, Шмигаль
Денис Шмигаль та Евіка Сіліня / Facebook Шмигаля

Під час зустрічі в Києві з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки для України.

Про це Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

“Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема за ініціативу “Коаліція БПЛА для України” та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери”, – зазначив він.

За словами Шмигаля, сторони обговорили розширення співпраці в усіх сферах, що стосуються посилення українських військових на полі бою, зокрема співпрацю між оборонними компаніями.

“Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО. Крім того, наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень”, – наголосив Шмигаль і подякував за підтримку у відновленні України, зокрема Чернігівської області.


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