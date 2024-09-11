Прем’єрка Латвії оголосила про черговий пакет військової підтримки України

Під час зустрічі в Києві з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки для України.

Про це Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

“Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема за ініціативу “Коаліція БПЛА для України” та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери”, – зазначив він.

За словами Шмигаля, сторони обговорили розширення співпраці в усіх сферах, що стосуються посилення українських військових на полі бою, зокрема співпрацю між оборонними компаніями.

“Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО. Крім того, наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень”, – наголосив Шмигаль і подякував за підтримку у відновленні України, зокрема Чернігівської області.