Політика

Прем’єр Вірменії заявив, що доки Лукашенко при владі, він не поїде до Білорусі
13 Червня 2024 11:46
білорусь, вірменія, лукашенко
Нікол Пашинян / Getty Images

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що ні він, ні жоден інший офіційний представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки  цією країною керуватиме Александр Лукашенко.

Про це Пашинян сказав у парламенті в четвер, його цитує News.am.

Говорячи про складні відносини між Вірменією та ОДКБ, вірменський прем’єр нагадав про заяву лідера Білорусі.

“Один із керівників держав ОДКБ каже, що брав участь у підготовці 44-денної війни, заохочував, вірив і бажав перемоги Азербайджану. А після цього я маю щось обговорювати з лідером Білорусі в форматі ОДКБ?” – сказав Пашинян.

Водночас він зазначив, що в рамках СНД і ЄАЕС він в якомусь сенсі буде змушений співпрацювати з лідером Білорусі.

“Але я заявляю, що відтепер я не буду їздити до Білорусі. Поки президент Александр Лукашенко перебуває при владі в Білорусі. І взагалі я заявляю, що відтепер жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі”, – пообіцяв Пашинян.


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