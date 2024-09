Прем’єр Нідерландів прибув із неоголошеним візитом у Запоріжжя

У перший день нового навчального року президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба Офіса президента.

“Хотіли привітати вас із цим днем. Ви такі молодці, що навчаєтеся, що розумні. Ми дуже пишаємося – не можу сказати «дітьми» – нашими дорослими героями, тому що ви в Україні, незважаючи ні на що, навчаєтесь, боретесь. Ми дякуємо вам за таку любов до України. За те, що ви такі героїчні, патріотичні, але все ж для нас – діти”, – сказав Зеленський .

Премʼєр-міністр Нідерландів наголосив, що дуже важливо залишатися в Україні, навчатися й розвиватися тут.

“Ми розуміємо, наскільки це стресові умови, наскільки вам непросто. Але, будь ласка, робіть це. Нідерланди залишаються з Україною, залишаються з вами економічно, політично, фінансово, мілітарно – у всіх сенсах”, – сказав він.

Також Схооф оголосив про новий пакет підтримки Києва на понад 200 мільйонів євро.

“Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро”, – анонсував він у X.

