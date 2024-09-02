Політика

Прем’єр Нідерландів прибув із неоголошеним візитом у Запоріжжя
2 Вересня 2024 16:28
читать на русском →
допомога, Нідерланди
Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя / Фото: Офіс президента

У перший день нового навчального року президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба Офіса президента.

“Хотіли привітати вас із цим днем. Ви такі молодці, що навчаєтеся, що розумні. Ми дуже пишаємося – не можу сказати «дітьми» – нашими дорослими героями, тому що ви в Україні, незважаючи ні на що, навчаєтесь, боретесь. Ми дякуємо вам за таку любов до України. За те, що ви такі героїчні, патріотичні, але все ж для нас – діти”, – сказав Зеленський . 

Премʼєр-міністр Нідерландів наголосив, що дуже важливо залишатися в Україні, навчатися й розвиватися тут. 

“Ми розуміємо, наскільки це стресові умови, наскільки вам непросто. Але, будь ласка, робіть це. Нідерланди залишаються з Україною, залишаються з вами економічно, політично, фінансово, мілітарно – у всіх сенсах”, – сказав він.

Також Схооф оголосив про новий пакет підтримки Києва на понад 200 мільйонів євро.

“Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро”, – анонсував він у X.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Вересня 2024 18:58

Іран найближчим часом передасть Росії балістичні ракети, – Bloomberg
2 Вересня 2024 21:22

У Генштабі провели закриту нараду щодо підсумків діяльності ЗСУ у серпні
2 Вересня 2024 20:29

На Харківщині триває масштабна лісова пожежа
2 Вересня 2024 19:14

Україна запровадила нові санкції проти РФ
2 Вересня 2024 18:44

Наслідки російського бомбардування Харкова (фото)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки