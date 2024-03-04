Політика

Прем’єр-міністр України заявив про зміну системи бронювання працівників

4 Березня 2024 16:29
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Шмигаль
Денис Шмигаль / Getty Images

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що щонайменше восьмеро працівників повинні забезпечувати одного українського захисника.

Про це він повідомив у телеграм.

“Уряд планує вдосконалити систему бронювання та зробити її більш справедливою”, – зазначив Шмигаль.

Голова уряду заявив, що пріоритетними для бронювання будуть працівники підприємств, що:

  • забезпечують життєдіяльність країни; 
  • належать до критичних галузей економіки;
  • несуть вагоме податкове навантаження;
  • отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище середньої по галузі.

“Усі громадяни мають або захищати державу, або працювати та наповнювати держбюджет. Для того щоб оборона була ефективною, щонайменше восьмеро працюючих повинні забезпечувати одного захисника”, – підкреслив прем’єр.


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