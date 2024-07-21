Прем’єр-міністр Словаччини розкритикував українські санкції проти “Лукойлу”

Словаччина не буде “заручником” відносин між Україною і Росією, заявив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо в суботу в телефонній розмові зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем, після того, як Київ вніс російську компанію “Лукойл” у санкційний список, що призвело до припинення поставок. про це повідомляє Reuters.

Цього тижня Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від ключового постачальника “Лукойл” після того, як Україна минулого місяця ввела заборону на транзит ресурсів російської енергетичної компанії через свою територію.

Для Словаччини це означає втрату деяких поставок для її нафтопереробного заводу Slovnaft, що належить угорській нафтогазовій групі MOL.

У суботу урядова канцелярія Словаччини повідомила, що Фіцо говорив телефоном із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і сказав йому, що Словаччина не має наміру “бути заручником українсько-російських відносин”.

За інформацією уряду, “Slovnaft” отримає для переробки на 40 % менше нафти, ніж потрібно, що вдарить по ринках Словаччини і може призвести до припинення поставок дизельного пального з “Slovnaft”, призначеного для України.

“Включення “Лукойлу” до санкційного списку – це ще один приклад безглуздих санкцій, які завдають шкоди не Російській Федерації, а здебільшого будь-якій країні-члену Європейського союзу, що є неприйнятним”, – заявили в офісі Фіцо.

Фіцо є давнім критиком санкцій проти Росії і, обійнявши торік свою посаду вчетверте, припинив пряму державну військову допомогу Україні, викликавши критику за те, що його зовнішня політика є надто проросійською.

Хоча ЄС уже запровадив санкції проти російської нафти, для деяких країн, як-от для Словаччини, зробили виняток, щоб Братислава мала більше часу для переходу на альтернативні джерела. Два роки виявилося замало.