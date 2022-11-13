Прем’єр Британії хоче “кинути виклик”  диктатору Путуну на саміті G20

Прем’єр–міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір “кинути виклик” президенту РФ Володимиру Путіну на саміті G20 в Індонезії

Про це пише видання The Daily Telegraph.

Ріші Сунак пообіцяв, що саміт наступного тижня не буде «звичайним бізнесом».

Російський режим буде представлений Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ, на G20 після того, як Кремль підтвердив, що пан Путін не поїде на саміт, але все одно може взяти участь через відеозв’язок.

Виступаючи напередодні саміту, пан Сунак сказав: «Війна Путіна спричинила спустошення в усьому світі – знищуючи життя людей і занурюючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайним. Ми кинемо виклик режиму Путіна та викриємо їхню повну зневагу до міжнародної співпраці та поваги до суверенітету на таких форумах, як G20.

Сполучене Королівство та наші союзники працюватимуть разом, щоб досягти значного прогресу у вирішенні економічних проблем, з якими ми стикаємося, і покращенні життя наших людей».