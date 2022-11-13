Новини

Прем’єр Британії хоче “кинути виклик”  диктатору Путуну на саміті G20

13 Листопада 2022 15:27
106
саміт

Прем’єр–міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір “кинути виклик” президенту РФ  Володимиру Путіну на саміті G20 в Індонезії

Про це пише видання The Daily Telegraph.

Ріші Сунак пообіцяв, що саміт наступного тижня не буде «звичайним бізнесом».

Російський режим буде представлений Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ, на G20 після того, як Кремль підтвердив, що пан Путін не поїде на саміт, але все одно може взяти участь через відеозв’язок.

Виступаючи напередодні саміту, пан Сунак сказав: «Війна Путіна спричинила спустошення в усьому світі – знищуючи життя людей і занурюючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайним. Ми кинемо виклик режиму Путіна та викриємо їхню повну зневагу до міжнародної співпраці та поваги до суверенітету на таких форумах, як G20.

Сполучене Королівство та наші союзники працюватимуть разом, щоб досягти значного прогресу у вирішенні економічних проблем, з якими ми стикаємося, і покращенні життя наших людей».


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
13 Листопада 2022 10:36
145

Відхід Росії з Херсону розпалює розкол між провоєнними діячами та Путіним, – ISW

13 Листопада 2022 19:52
31

Салліван радив Києву шукати реалістичні умови для перемовин з РФ, – WSJ
13 Листопада 2022 16:57
155

Прихід зими може змінити хід війни в Україні, – NYT
13 Листопада 2022 12:41
110

Україна та США побудують малий модульний реактор
13 Листопада 2022 11:02
186

В ОП дали прогноз коли Росія “дозріє” до справжніх перегорів

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

усі думки