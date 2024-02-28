Політика

Прем’єр Албанії розкритикував Захід за затримання допомоги Україні

28 Лютого 2024 10:13
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допомога, україна
Еді Рама / Getty Images

Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією на тлі європейських і західних затримок і обмежень щодо допомоги.

Про це заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама в інтерв’ю напередодні візиту президента України Володимира Зеленського в країну, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Euractiv.

Рама додав, що роль Західних Балкан стає ще більш важливою для ЄС, оскільки вони починають розуміти це перед обличчям спільного ворога Владіміра Путіна:

“Настільки ж, наскільки ми потребуємо вас, ви потребуєте нас. Чому? Перш за все, для того, що для вас найдорожче – для безпеки”, – сказав він.

Зеленський прибув до Тирани на саміт Україна-Південно-Східна Європа, який відбудеться в середу (28 лютого), а наступного дня відбудеться саміт лідерів ЄС-Західні Балкани, на якому, як очікується, основна увага буде приділена новому Плану зростання і стабільності ЄС.

Відповідаючи на запитання, що може запропонувати Тирана на тлі “втоми” України, проблем із досягненням консенсусу на рівні ЄС щодо фінансування, невиконання зобов’язань з постачання боєприпасів, нерішучості щодо деяких форм військової підтримки, а також різних вето та затримок, Рама закликав Захід відповісти за поточний стан справ.

“Якщо подивитися на наші країни, то Чорногорія, Північна Македонія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина, які повністю солідарні з Україною, скажуть щось більшим і багатшим хлопцям. Їхні обіцянки є, їхня зацікавленість є, але я не впевнений, що виправдання всіх цих затримки і обмежень може витримати довше”, – сказав Рама.

“Кожен повинен виконати свої зобов’язання”, – додав він.

Прем’єр-міністр Албанії сказав, що він не вірить, що саміт і залучення регіону змінять темп розвитку подій для всієї демократичної спільноти, але він не буде недооцінювати внесок і вплив, який вони можуть мати.

“Ми робимо свою роботу”, – додав він.

У саміті візьмуть участь регіональні лідери з Сербії, Косово, Чорногорії та Північної Македонії, хоча прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс не буде присутній, натомість надіславши “представника на низькому дипломатичному рівні”.


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