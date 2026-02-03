Преміальний позашляховик Lexus LX: для складних маршрутів і максимального комфорту

Lexus LX є флагманом серед позашляховиків бренду. Його створено для водіїв, які цінують потужність, технологічну досконалість і високий рівень комфорту в будь-яких умовах. Модель поєднує класичну рамну конструкцію з інтелектуальними системами допомоги, що робить її універсальною як для міських поїздок, так і для подолання складного рельєфу. LX уособлює баланс між традиційною японською інженерією та сучасним баченням розкоші, де кожен елемент має чітко визначену функцію.

Динаміка та інженерна основа моделі

Платформа GA-F, на якій побудовано Lexus LX, забезпечує високу жорсткість кузова і стійкість під час руху бездоріжжям. Вона створена з урахуванням зниження маси без втрати міцності, що позитивно впливає на керованість. Під капотом працює 3,3-літровий дизельний двигун V6 з подвійним турбонаддувом, який розвиває 309 к.с. і 700 Нм крутного моменту. У поєднанні з 10-ступеневою автоматичною трансмісією Direct Shift цей агрегат забезпечує стабільне прискорення та точне дозування потужності.

Основні технічні характеристики, що визначають можливості позашляховика:

максимальна швидкість — 210 км/год;

розгін до 100 км/год — 7,9 секунди;

середня витрата пального — 8,6 л/100 км;

постійний повний привод із системою розподілу тяги між осями.

Такі параметри дають можливість моделі зберігати високу продуктивність на трасі й контроль у складних дорожніх умовах. Додатково система Multi-Terrain Select адаптує роботу трансмісії під тип поверхні — пісок, каміння чи сніг.

Комфорт і організація простору

Інтер’єр Lexus LX розроблений з дотриманням принципів японської філософії гостинності «Омотенаші». Це означає, що автомобіль має передбачати потреби водія і пасажирів, пропонуючи інтуїтивне керування та високий рівень зручності. В обробці салону використано натуральну шкіру, алюміній і декоративні вставки з дерева. Ергономіка побудована так, щоб забезпечити природне положення тіла під час тривалих поїздок.

Ключові елементи, що формують комфорт у салоні:

Сидіння з регулюванням у кількох площинах і системою вентиляції; Клімат-контроль на чотири зони, який підтримує індивідуальні налаштування температури; Преміальна акустика Mark Levinson®, що складається з 25 динаміків; Панорамний огляд завдяки підвищеному розташуванню сидінь і великій площі скління; Мультимедійна система з двома дисплеями — центральним 12,3-дюймовим і допоміжним 7-дюймовим.

Кожна деталь інтер’єру продумана для забезпечення тиші, мінімальної вібрації та максимального контролю над ситуацією за кермом.

Безпека і технології допомоги водію

Lexus LX оснащений пакетом Lexus Safety System+, що включає розширені функції активної безпеки. Комплекс використовує комбінацію камер, радарів і сенсорів для прогнозування потенційних ризиків і втручання до того, як водій зреагує. Усі технології працюють у взаємозв’язку з системою повного приводу та стабілізації.

До головних систем безпеки входять:

Pre-Collision System — розпізнає транспортні засоби, пішоходів і велосипедистів, запобігаючи зіткненню;

Dynamic Radar Cruise Control — утримує дистанцію до автомобіля попереду в русі;

Lane Tracing Assist — допомагає зберігати автомобіль у межах смуги;

Blind Spot Monitor — попереджає про транспорт у сліпих зонах;

Multi-Terrain Monitor — відображає оточення під автомобілем і перед колесами на екрані, спрощуючи рух бездоріжжям.

Крім того, система Crawl Control автоматично підтримує стабільну швидкість на пересіченій місцевості, дозволяючи водію зосередитись на напрямку руху.

Lexus LX демонструє, що потужність і розкіш можуть існувати у логічному поєднанні. Це автомобіль, який здатний впевнено рухатись складними маршрутами, залишаючись комфортним навіть для далеких подорожей. Він створений як універсальний інструмент для тих, хто очікує від позашляховика не лише витривалості, а й вищого стандарту якості у кожній деталі.