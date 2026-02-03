        Новини

        Преміальний позашляховик Lexus LX: для складних маршрутів і максимального комфорту

        3 Лютого 2026 13:06
        Lexus LX є флагманом серед позашляховиків бренду. Його створено для водіїв, які цінують потужність, технологічну досконалість і високий рівень комфорту в будь-яких умовах. Модель поєднує класичну рамну конструкцію з інтелектуальними системами допомоги, що робить її універсальною як для міських поїздок, так і для подолання складного рельєфу. LX уособлює баланс між традиційною японською інженерією та сучасним баченням розкоші, де кожен елемент має чітко визначену функцію.

        Lexus LX

        Динаміка та інженерна основа моделі

        Платформа GA-F, на якій побудовано Lexus LX, забезпечує високу жорсткість кузова і стійкість під час руху бездоріжжям. Вона створена з урахуванням зниження маси без втрати міцності, що позитивно впливає на керованість. Під капотом працює 3,3-літровий дизельний двигун V6 з подвійним турбонаддувом, який розвиває 309 к.с. і 700 Нм крутного моменту. У поєднанні з 10-ступеневою автоматичною трансмісією Direct Shift цей агрегат забезпечує стабільне прискорення та точне дозування потужності.

        Основні технічні характеристики, що визначають можливості позашляховика:

        • максимальна швидкість — 210 км/год;
        • розгін до 100 км/год — 7,9 секунди;
        • середня витрата пального — 8,6 л/100 км;
        • постійний повний привод із системою розподілу тяги між осями.

        Такі параметри дають можливість моделі зберігати високу продуктивність на трасі й контроль у складних дорожніх умовах. Додатково система Multi-Terrain Select адаптує роботу трансмісії під тип поверхні — пісок, каміння чи сніг.

        Комфорт і організація простору

        Інтер’єр Lexus LX розроблений з дотриманням принципів японської філософії гостинності «Омотенаші». Це означає, що автомобіль має передбачати потреби водія і пасажирів, пропонуючи інтуїтивне керування та високий рівень зручності. В обробці салону використано натуральну шкіру, алюміній і декоративні вставки з дерева. Ергономіка побудована так, щоб забезпечити природне положення тіла під час тривалих поїздок.

        Ключові елементи, що формують комфорт у салоні:

        1. Сидіння з регулюванням у кількох площинах і системою вентиляції;
        2. Клімат-контроль на чотири зони, який підтримує індивідуальні налаштування температури;
        3. Преміальна акустика Mark Levinson®, що складається з 25 динаміків;
        4. Панорамний огляд завдяки підвищеному розташуванню сидінь і великій площі скління;
        5. Мультимедійна система з двома дисплеями — центральним 12,3-дюймовим і допоміжним 7-дюймовим.

        Кожна деталь інтер’єру продумана для забезпечення тиші, мінімальної вібрації та максимального контролю над ситуацією за кермом.

        Безпека і технології допомоги водію

        Lexus LX оснащений пакетом Lexus Safety System+, що включає розширені функції активної безпеки. Комплекс використовує комбінацію камер, радарів і сенсорів для прогнозування потенційних ризиків і втручання до того, як водій зреагує. Усі технології працюють у взаємозв’язку з системою повного приводу та стабілізації.

        До головних систем безпеки входять:

        • Pre-Collision System — розпізнає транспортні засоби, пішоходів і велосипедистів, запобігаючи зіткненню;
        • Dynamic Radar Cruise Control — утримує дистанцію до автомобіля попереду в русі;
        • Lane Tracing Assist — допомагає зберігати автомобіль у межах смуги;
        • Blind Spot Monitor — попереджає про транспорт у сліпих зонах;
        • Multi-Terrain Monitor — відображає оточення під автомобілем і перед колесами на екрані, спрощуючи рух бездоріжжям.

        Крім того, система Crawl Control автоматично підтримує стабільну швидкість на пересіченій місцевості, дозволяючи водію зосередитись на напрямку руху.

        Lexus LX демонструє, що потужність і розкіш можуть існувати у логічному поєднанні. Це автомобіль, який здатний впевнено рухатись складними маршрутами, залишаючись комфортним навіть для далеких подорожей. Він створений як універсальний інструмент для тих, хто очікує від позашляховика не лише витривалості, а й вищого стандарту якості у кожній деталі.


