Політика

Представнику Пригожина заборонили приходити до штабу російського командування

6 Березня 2023 18:53
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пвк

Хазяїн ПВК “Вагнер” Євген Пригожин повідомив через свою прес-службу, що його представнику анулювали перепустку до штабу командування військового угруповання. Це сталося після того, як Пригожин вкотре звернувся до командування із проханням про виділення боєприпасів для продовження боїв за Бахмут, які ведуть підрозділи ПВК.

З’являється все більше інформації про відкритий конфлікт між Пригожиним та армійським керівництвом, Пригожин, зокрема, намагається пояснити великі втрати серед бойовиків ПВК “Вагнер” недостатнім постачанням боєприпасів.


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