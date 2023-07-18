Правоохоронці затримали хлопця, який слухав російський реп: вручили повістку

У Боярці Київської області на одній із вулиць пара молодих людей під час прогулянки увімкнула музику окупанта. Чоловік підспівував та навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Як зазначили у відомстві, жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила хлопцю зауваження, але він почав сперечатися з нею. Тоді вона повідомила про інцидент у поліцію.

Правоохоронці Фастівського управління поліції Київщини оперативно встановили правопорушників. На обох склали відповідні адмінпротоколи [ст. 173 КУпАП]. Також чоловіку вручили повістку до Фастівського РТЦК.