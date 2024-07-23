Кримінал

Правоохоронці затримала російського агента, який “полював” на релейні шафи
23 Липня 2024 10:28
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Служба безпеки затримала агента ФСБ, який діяв на Одещині. Зловмисник виконував російські завдання за двома напрямками розвідувально-підривної діяльності: коригування вогню та підпали.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Зокрема фігурант відслідковував локації Сил оборони і наводив по них ракетно-дронові атаки.Серед пріоритетних цілей ворога були позиції ППО, які захищають повітряний простір міста.

Ще одним напрямком злочинної діяльності фігуранта було знищення релейних шаф Укрзалізниці. Насамперед мова йде про підпали семафорів на важливих ділянках залізничного сполучення.

Після першого підпалу однієї з таких шаф СБУ затримала агента “по гарячих слідах”.

Фото: СБУ

Як встановило розслідування, затриманим виявився 39-річний місцевий житель, який входив до агентурного апарату ФСБ і протягом тривалого часу перебував у РФ, де проживає його батько.

У поле зору окупантів фігурант потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли став на військовий облік у Краснодарі, щоб оформити російський паспорт. Напередодні повномасштабної війни чоловік повернувся в Україну, де згодом на нього дистанційно вийшла ФСБ і залучила до підривної діяльності.

Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено дві бойові гранати Ф-1 та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.


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