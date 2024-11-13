Правоохоронці викрили попа УПЦ МП, який виправдовував російське вторгнення

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності клірика Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині.

Як розповіли в СБУ, після початку повномасштабної війни, священнослужитель активно поширював проросійські наративи серед прихожан у своїх проповідях та в соцмережах.

Зокрема, на сторінках клірика російське вторгнення подавалося як “громадянський конфлікт”. Крім того, він публічно ображав вірян інших конфесій і закликав до підтримки Російської православної церкви.

Фігурант також записував свої антиукраїнські виступи на відео та розміщував їх у Facebook. Експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.