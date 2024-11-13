Кримінал

Правоохоронці викрили попа УПЦ МП, який виправдовував російське вторгнення
13 Листопада 2024 13:40
читать на русском →
сбу, церква
СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) / СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності клірика Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині.

Як розповіли в СБУ, після початку повномасштабної війни, священнослужитель активно поширював проросійські наративи серед прихожан у своїх проповідях та в соцмережах.

Зокрема, на сторінках клірика російське вторгнення подавалося як “громадянський конфлікт”. Крім того, він публічно ображав вірян інших конфесій і закликав до підтримки Російської православної церкви.

Фігурант також записував свої антиукраїнські виступи на відео та розміщував їх у Facebook. Експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Листопада 2024 15:06

Кабмін змінив порядок виплат одноразової допомоги сім’ям військових
13 Листопада 2024 14:19

Кабмін змінив порядок виплат родичам загиблих військових
13 Листопада 2024 14:06

Журналісти показали, як виглядає майно ексглави Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи
13 Листопада 2024 13:03

В Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ
13 Листопада 2024 11:46

Росіяни знову вдарили по Харкову дронами
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки