Кримінал

Правоохоронці викрили на Хмельниччині адміністратора viber- і телеграм-каналів, які допомагали уникати мобілізації
19 Серпня 2024 13:17
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сбу, хмельницький
Затримання зловмисника / CБУ

СБУ заблокувала Viber та телеграм-канали, які допомагали військовозобов’язаним чоловікам призовного віку уникати мобілізації на Хмельниччині.

Про це повідомили у відомстві.

За даними спецслужби, ресурси “інформували” про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.

“Зокрема, учасники каналу “зливали” актуальні локації вручення військовозобов’язаним повісток та закликали людей ухилятися від мобілізації. Інформація про місцеперебування працівників ТЦК публікувалась в онлайн-режимі. Під час оперативних заходів співробітники СБУ встановили особу адміністратора ресурсів”, – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання повідомлення йому підозри в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період.


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