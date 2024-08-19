Правоохоронці викрили на Хмельниччині адміністратора viber- і телеграм-каналів, які допомагали уникати мобілізації

СБУ заблокувала Viber та телеграм-канали, які допомагали військовозобов’язаним чоловікам призовного віку уникати мобілізації на Хмельниччині.

Про це повідомили у відомстві.

За даними спецслужби, ресурси “інформували” про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.

“Зокрема, учасники каналу “зливали” актуальні локації вручення військовозобов’язаним повісток та закликали людей ухилятися від мобілізації. Інформація про місцеперебування працівників ТЦК публікувалась в онлайн-режимі. Під час оперативних заходів співробітники СБУ встановили особу адміністратора ресурсів”, – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання повідомлення йому підозри в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період.