Кримінал

Правоохоронці розповіли деталі російських ударів по Харкову
24 Вересня 2024 20:55
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Росіяни завдали ударів по чотирьох районах Харкова вбивши трьох людей, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

  • У Київському районі міста авіаційний боєприпас влучив у девʼятиповерховий житловий будинок. Загинула жінка, ще 20 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. У Київському районі правоохоронці виявили ще одне влучання по відкритій земельній ділянці.
  • Немишлянський район: зафіксовано влучання авіабомби по цеху хлібозаводу. Загинула жінка, ще 8 людей отримали поранення. Всі постраждалі — співробітники підприємства.
  • У Салтівському районі авіабомба влучила поблизу будинків та дитячого майданчика. Одна жінка загинула, ще двоє людей отримали поранення. Також у цьому районі зафіксовано ще одне влучання по відкритій ділянці: поранено чоловіка.
  • У Шевченківському районі міста авіабомба влучила у лісосмугу.

За попередніми даними, з 15:20 по 15:40 по Харкову було завдано шість ударів ФАБ-250/500 з Бєлгородскої області.

Наслідки російського бомбардування Харкова / Фото: Харківська обласна прокуратура

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