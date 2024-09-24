Правоохоронці розповіли деталі російських ударів по Харкову

Росіяни завдали ударів по чотирьох районах Харкова вбивши трьох людей, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
- У Київському районі міста авіаційний боєприпас влучив у девʼятиповерховий житловий будинок. Загинула жінка, ще 20 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. У Київському районі правоохоронці виявили ще одне влучання по відкритій земельній ділянці.
- Немишлянський район: зафіксовано влучання авіабомби по цеху хлібозаводу. Загинула жінка, ще 8 людей отримали поранення. Всі постраждалі — співробітники підприємства.
- У Салтівському районі авіабомба влучила поблизу будинків та дитячого майданчика. Одна жінка загинула, ще двоє людей отримали поранення. Також у цьому районі зафіксовано ще одне влучання по відкритій ділянці: поранено чоловіка.
- У Шевченківському районі міста авіабомба влучила у лісосмугу.
За попередніми даними, з 15:20 по 15:40 по Харкову було завдано шість ударів ФАБ-250/500 з Бєлгородскої області.