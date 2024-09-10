Правоохоронці повідомили про підозру жителю Сміли, який побив військовослужбовця

Прокуратура повідомила підозру жителю Сміли Черкаської області, який побив військовослужбовця.

Також повідомляється, що йому інкриміновано вимагання та хуліганство. Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“Під час моніторингу мережі Інтернет за результатами опрацювання оприлюдненого відео та інформації встановлено, що 3 вересня 2024 року у м. Сміла між чоловіками відбувся конфлікт, поєднаний з вимаганням грошових коштів. Під час цього конфлікту було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю. Військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні”, – повідомляє прокуратура.

Як повідомляли, у Смілі в Черкаській області побили українського ексвійськовослужбовця. Цьому передувало те, що колишній військовий Анатолій Гончаренко написав у Фейсбуці про інцидент на дорозі, де невідомі чоловіки створили аварійну ситуацію й ображали його батьків. Він хотів знайти водія, щоб вирішити конфлікт. Водій, як пишуть в мережі, місцевий кримінальний авторитет, побачивши пост захисника, сам призначив зустріч і змусив Гончаренка перепросити за те, що він поставив під сумнів його “авторитет”.