Кримінал

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Сміли, який побив військовослужбовця
10 Вересня 2024 19:06
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Прокуратура повідомила підозру жителю Сміли Черкаської області, який побив військовослужбовця.

Також повідомляється, що йому інкриміновано вимагання та хуліганство. Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“Під час моніторингу мережі Інтернет за результатами опрацювання оприлюдненого відео та інформації встановлено, що 3 вересня 2024 року у м. Сміла між чоловіками відбувся конфлікт, поєднаний з вимаганням грошових коштів. Під час цього конфлікту було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю. Військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні”, – повідомляє прокуратура.

Як повідомляли, у Смілі в Черкаській області побили українського ексвійськовослужбовця. Цьому передувало те, що колишній військовий Анатолій Гончаренко написав у Фейсбуці про інцидент на дорозі, де невідомі чоловіки створили аварійну ситуацію й ображали його батьків. Він хотів знайти водія, щоб вирішити конфлікт. Водій, як пишуть в мережі, місцевий кримінальний авторитет, побачивши пост захисника, сам призначив зустріч і змусив Гончаренка перепросити за те, що він поставив під сумнів його “авторитет”.


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