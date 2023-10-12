Правоохоронці почали розслідування після скандальних заяв Арестовича про жінок

Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про заяву колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича після його скандального висловлювання про жінок.

Про це повідомила народна депутатка від Голосу Інна Совсун.

Тепер поліція проводитиме розслідування, каже депутатка. Крім того, справу було направлено до Київської міської прокуратури.

Совсун наголосила, що за цією справою потрібен постійний громадський контроль.

“Якщо справу доведуть до логічного завершення, це буде важливий для України прецедент, доказ, коли закон один для всіх, і безкарність більше не норма”, — заявила депутатка.

Нацполіція у відповіді на запит зазначила, що відомості внесли до ЄРДР за ознаками правопорушення за ч. 2 ст. 300 Кримінального кодексу України — ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, які пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість і дискримінацію. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі або штраф.

Раніше журналістки Емма Антонюк та Яна Брензей відвідали закриті «психологічні» семінари Олексій Арестовича, а потім проаналізували їх у відео на YouTube. Зокрема, він називає жінок «істотами», яких хочеться «задушити».

“Хлопчики, поки нас дівчатка не чують, і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити з цими істотами? Придушити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться тр*хнути, а коли набридне, або звикли, або наїлися — далі хочеться придушити на*рєн, щоб її ніколи не було. І після цього років три не розмикати пальців, поки гарантовано не задушиш. Із цим їхнім скигленням, із тривожністю, зі спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати”, — каже Арестович.

Після скандалу він заявив, що його сексистські висловлювання і заяви, де він нормалізує насильство, “вирвали з контексту”, а сам він “жартував”.