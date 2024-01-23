Правоохоронці оголосили підозру російській блогерці, що закликала знищувати українців

25-річна російська блогерка з Ярославля отримала підозру через публічні заклики до геноциду в Україні. Росіянка у Telegram та ТікТок закликала “добивати тих, хто вижив” під час ударів по Харкову.

Про це 23 січня повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

“Її “велична” кар’єра почалась із посади продавця-консультанта, але там не склалось, тому “славу” вже їй принесли публічна підтримка путінської агресії, російської армії та цькування громадян України”, — повідомили у прокуратурі.

За даними пресслужби, в одному з дописів російська блогерка зазначила: “Нехай знищать там все, щоб нічого не лишилося, і щоб навіть нагадування про те, що колись Україна існувала, не лишилося”.

В СБУ кажуть, що підозрювану звуть Ельвіра Боровкова.

“Зловмисниця вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли рашисти застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300. Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб “добити тих, хто вижив”, — сказано у повідомленні.

За даними прокуратури, також підозрювана активно долучається до фінансування військових РФ та неодноразово закликала до здійснення терористичних актів щодо населення України.

“Відповідно до висновку експерта за результатами проведення лінгвістично семантико-текстуальної експертизи, у зазначених відеоматеріалах містяться заклики до геноциду українського народу шляхом позбавлення життя та фізичного знищення його представників”, — сказано у повідомленні.

Росіянку планують оголосити у розшук: “Її часті “подорожі” до ОАЕ закінчаться затриманням”.