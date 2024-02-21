Правда, яка дивовижніша за вигадку: 6 захопливих історій про казино

Азартні ігри з’явилися у давнину. Перші згадки про них учені виявили у збірці давньоіндійських гімнів «Рігведа». Захоплювалися грою в кості давні греки та римляни. А перше казино у сучасному розумінні було відкрито у 1638 році в Італії.

У ХХІ столітті у моду ввійшли онлайн-казино. Популярні вони й у нашій країні. До речі, для любителів азарту експерти регулярно оновлюють список ТОП казино в інтернеті, який складають з урахуванням десятків критеріїв. З розвитком технологій з’явилася можливість грати зі смартфонів та планшетів. Найкращі казино, такі як, наприклад, Pin Up Україна, мають мобільні програми для Android та iOS.

Новини зі світу азартних ігор з’являються щодня. Дізнатися про них можна на сторінках інформаційного сервісу Glavnoe Gambling. Але сьогодні ми вирішили розповісти не про сучасні казино, а про цікаві історичні факти, які часом дивовижніші, ніж міфи та легенди.

6 історій про казино