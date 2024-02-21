Правда, яка дивовижніша за вигадку: 6 захопливих історій про казино

Азартні ігри з’явилися у давнину. Перші згадки про них учені виявили у збірці давньоіндійських гімнів «Рігведа». Захоплювалися грою в кості давні греки та римляни. А перше казино у сучасному розумінні було відкрито у 1638 році в Італії.
У ХХІ столітті у моду ввійшли онлайн-казино. Популярні вони й у нашій країні. До речі, для любителів азарту експерти регулярно оновлюють список ТОП казино в інтернеті, який складають з урахуванням десятків критеріїв. З розвитком технологій з’явилася можливість грати зі смартфонів та планшетів. Найкращі казино, такі як, наприклад, Pin Up Україна, мають мобільні програми для Android та iOS.
Новини зі світу азартних ігор з’являються щодня. Дізнатися про них можна на сторінках інформаційного сервісу Glavnoe Gambling. Але сьогодні ми вирішили розповісти не про сучасні казино, а про цікаві історичні факти, які часом дивовижніші, ніж міфи та легенди.
6 історій про казино
- Перше у світі казино (про нього ми вже згадували) з’явилося у Венеції. Воно називалося Ca’Vendramin Calergi і працював у театрі — у перервах між спектаклями актори та глядачі розважалися грою на гроші. У казино панував суворий дрес-код і необхідно було дотримуватися правил етикету. Вхід був відкритий для громадян усіх станів, але дозволити собі таку розвагу могли лише заможні люди. Цікаво, що перше у світі казино (з 1959 року воно називається Casino di Venezia) досі приймає відвідувачів.
- Перші гральні автомати були присвячені фруктовій тематиці. Справа в тому, що їх ранні варіанти мали додаткову функцію — продавали жувальну гумку із фруктовим смаком. Тема фруктів, до речі, стала традиційною, популярна вона й досі. З’явився перший автомат 1895 року. Створив його автомеханік Чарльз Фей і назвав «Дзвін свободи». Поки майстер ремонтував автомобілі, клієнти грали, і час для них протікав швидше. Потім автомати з’явилися в казино Лас-Вегаса. Власники ігрових клубів встановлювали їх, щоби не втратити клієнтів. Поки не було місць за столом, гравцям пропонували покрутити барабани.
- Попри існуючу думку, що в ігровий бізнес — заняття для жорстких і безкомпромісних чоловіків, першу у світі ліцензію на організацію азартних ігор видали жінці — Меймі Стокер. Сталася ця подія у 1920 році, у Лас-Вегасі. Казино Меймі Стокер називалося Northern Club, основною розвагою були різновиди гри в покер. Заклад був дуже популярним — усі місця у залах були постійно зайняті.
- Інтригуючі історії сприяють популярності казино. Не дивно, що власники ігрових клубів Лас-Вегаса скористалися навіть випробуванням атомних бомб. Коли в 50-х роках ХХ століття в Неваді почали підривати пробні боєголовки, день перетворився на ніч, а небо затягли зловісні хмари, схожі на гігантські гриби. Ось тоді власники казино почали пропонувати відвідувачам атомні коктейлі, проводити конкурси краси в тематиці атомної війни та влаштовувати вечірки з приводу нового випробування ядерної зброї.
- У казино Монако грати можуть лише іноземці, громадянам князівства вхід до гральних закладів заборонено. Такий закон діє з 1800 року. Ініціювала його принцеса Кароліна. За рахунок доходів, які до бюджету приносить Monte Carlo, громадяни Монако не сплачують прибутковий податок.
- І насамкінець історія про найменше казино у світі. Називається воно Grosvenor. Це мобільне казино у Лондоні. Знаходиться воно не в будівлі, а в задній частині таксі, що працює. Тут є бар, телевізор, який транслює спортивні змагання, та стіл з дилером.