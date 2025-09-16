Прага вирішила ввести візи для грузинських дипломатів

Міністерство закордонних справ Чехії має намір ввести візовий обов’язок для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії при короткострокових поїздках до Чехії через репресії грузинських властей проти громадянського суспільства. Це випливає з проекту постанови, який у середу розгляне уряд, передає Радіо Прага.

Чеська дипломатія пропонує змінити постанову про винятки з візового обов’язку. За словами міністерства, мета полягає у введенні візового обов’язку у зв’язку з неповагою до основних прав людини і демократичних принципів, насильницьким придушенням демонстрацій і діями, спрямованими проти громадянського суспільства з боку державних і урядових органів Грузії, йдеться в пояснювальній записці.

Планується ввести візовий обов’язок для перебування на території Чехії строком не більше 90 днів протягом півроку саме для власників дійсних дипломатичних і службових паспортів, виданих Грузією.

Рада Європейського Союзу частково призупинила дію угоди для власників дипломатичних паспортів, виданих Грузією, і офіційних представників Грузії, а також частково призупинила застосування угоди про спрощення видачі віз. Згодом держави-члени перейшли до застосування національних заходів.

За даними Міністерства закордонних справ Чехії, до кінця поточного червня кілька країн вже ввели візовий обов’язок, інші, за винятком Угорщини, знаходяться на різних стадіях його введення. «Захід на даному етапі носить скоріше символічний характер і не спрямований проти всіх громадян Грузії», – зазначила чеська дипломатія.