Кримінал

Працювали на Росію: у Харкові затримали священника УПЦ МП і співробітника “Укрзалізниці”
1 Серпня 2024 10:48
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сбу, Харківщина
Фото: Харківська обласна прокуратура.

Правоохоронці викрили у Харкові священника УПЦ МП та співробітника “Укрзалізниці”, які передавали російським спецслужбам дані про маршрути переміщення українських захисників.

Про це повідомляє СБУ, Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, настоятель одного з харківських храмів УПЦ МП, який є громадянином РФ, налагодив контакт зі співробітниками російської спецслужби, від якого отримав завдання щодо збору даних про переміщення військової техніки і особового складу українських захисників залізницею територією Харківщини.

До протиправної діяльності настоятель храму залучив свого знайомого, який працює на “Укрзалізниці” і має доступ до автоматизованої баз даних транспортного підприємства, зокрема до інформації про час відправки і прибуття, маршрути переміщення потягів, які перевозять військову техніку і особовий склад ЗСУ на території Харківської, Полтавської та Сумської областей.

Залізничник передавав ці відомості священнослужителю, а той, у свою чергу, надсилав дані російському куратору у вигляді позначок на ґуґл-мапах.

Інформацію, зібрану підозрюваними, ворог планував використати для прицільного удару по українських захисниках.

Спілкуючись між собою, підозрювані вживали заходів для конспірації — використовували шифр, регулярно видаляли листування тощо.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців, за сприяння керівництва регіональноі філіі “Південна залізниця” АТ “Укрзалізниця”, ворожих агентів викрили та затримали. Під час обшуків за місцем мешкання фігурантів було виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

За клопотанням сторони обвинувачення суд арештував підозрюваних.


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Працювали на Росію: у Харкові затримали священника УПЦ МП і співробітника “Укрзалізниці”
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