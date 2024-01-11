Працівники ДПСУ витягнули з Дністра чоловіка, який плив до Молдови

Прикордонники 11 січня витягли з Дністра на Вінниччині чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

Про це пише ДПСУ

За даними прикордонників, 35-річний харків’янин у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатись до Молдови.

“Плавця, який почав долати дистанцію до берега суміжної держави, вчасно виявив прикордонний наряд. Аби запобігти правопорушенню та нещасному випадку вартові кордону задіяли човен та витягли чоловіка з води. Брасиста одразу доставили у підрозділ де обігріли та напоїли чаєм”.

За спробу незаконного перетинання кордону на нього склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”. Справу скерували до суду.