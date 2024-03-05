Суспільство

Працівники ДПСУ дістали з Тиси тіло 21-річного чоловіка

5 Березня 2024 17:12
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дпсу
Фото ДПСУ

На Закарпатті з Тиси витягли тіло молодого прикарпатця.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Вранці під час патрулювання річкової ділянки кордону прикордонний наряд відділення “Солотвино” виявив у Тисі тіло людини без ознак життя.

До місця події прикордонники викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції.

Тіло дістали з води. Загиблим виявився житель Івано-Франківщини 2002 року народження.

Прикордонники зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону це вже 21 випадок загибелі людини під час спроби перепливання річки, якою пролягає кордон з Румунією.


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