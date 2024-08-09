Суспільство

ППО знищила вночі 27 “Шахедів” 
9 Серпня 2024 09:13
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дрони, ппо
Ілюстративне фото / Вікіпедія

9 серпня окупанти атакували Україну 27 ударними БпЛА типу “Shahed”, усі ворожі дрони знищили.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

“Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях”.

Командувач Повітряних сил уточнив, що ударні дрони окупанти запускали з району російського міста Приморсько-Ахтарськ.


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