ППО знешкодила над Україною російську ракету та 89 БпЛА

У ніч на 14 січня, починаючи з 18:30 13 січня, РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами “Іскандер-М” із Ростовської та Воронезької областей. Також окупанти застосували для атаки 113 ударних БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим. Близько 70 російських дронів були ідентифіковані як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено одну балістичну ракету та 89 російських дронів на сході та півночі країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків БпЛА на трьох локаціях.