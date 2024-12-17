ППО збила 20 ворожих дронів 

У ніч на 17 грудня українські сили ППО знищили 20 російських дронів у п’яти областях, ще один апарат залишався в повітрі, а 10 безпілотників не досягли своїх цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

Росія розпочала атаку 31 ударним БпЛА, включаючи Shahed, з територій Брянської та Орловської областей близько 23:00 16 грудня.

Станом на 12:00 17 грудня Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення 20 дронів над Полтавською, Сумською, Київською, Житомирською та Черкаською областями.

Ще один безпілотник залишався у повітрі, а 10 апаратів не досягли своїх цілей через активні дії Сил оборони.



“Повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Бойова робота триває! Дані можуть оновлюватися”.