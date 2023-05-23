Політика

ППО вночі знищила шість “Шахедів”

23 Травня 2023 09:19
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втрати ворога

У Повітряних силах Збройних сил України уточнили, що вночі 23 травня були знищені шість ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131.

Про це Повітряні сили повідомили у Телеграмі.

“Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 та два розвідувальні БпЛА “Мерлін-ВР”, – йдеться в повідомленні.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що армія РФ вночі 23 травня задіяла для ударів до чотирьох безпілотників Shahed. Усі вони були ліквідовані силами ППО.


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