Пожежі, руйнації та жертви: правоохоронці показали фото з місць атаки дронів на Київщину

3 січня внаслідок атаки російських дронів на Київську область одна людина загинула, ще четверо постраждали, зокрема неповнолітній. Падіння уламків спричинили руйнації та пожежі.

Поліція Київщини показала наслідки атаки.

Станом на 7:30 зафіксовано пошкодження шести приватних будинків, господарської будівлі та приміщення автомийки, що не працює. Внаслідок обстрілу також сталося загоряння трав’яного настилу в одному з районів області. Працівники ДСНС локалізували вогонь.

Одна людина загинула, четверо громадян зазнали травм, серед постраждалих – 16 річний хлопець.

“Неповнолітнього та постраждалу жінку госпіталізовано до лікарні, їм надається необхідна допомога. Ще двоє потерпілих від госпіталізації відмовилися”, – зазначили в поліції.

Наслідки атаки дронів на Київщину 3 січня / Фото: Нацполіція

Атака дронів на Київщину 3 січня: дані ДСНС

На Білоцерківщині пошкоджено чотири приватні житлові будинки та одну господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа – рятувальники загасили вогонь о 5:02. Три людини постраждали.

На Броварщині пошкоджено вантажний автомобіль, в результаті чого загинув 25-річний водій.

На Фастівщині через падіння уламків травмовано 22-річну жінку. Наразі їй надають медичну допомогу у районній лікарні.