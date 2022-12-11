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Пожежа в казармах у Криму: відповідальність на партизанах

11 Грудня 2022 11:20
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крим, пожежа, партизани

Вранці 10 грудня стало відомо про пожежу у тимчасово окупованому Криму. Вона охопила казарми, де розміщували мобілізованих російських окупантів.

Згодом партизанський рух “АТЕШ”, який діє в окупованому Криму, взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази.

“База мобілізованих армії РФ у смт. Радянське в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали як по нотах. Ми довго працювали над цим “проєктом” і, звісно, у нас все вийшло. Ми будемо продовжувати розвалювати армію РФ зсередини”, – повідомляє “АТЕШ” у Тelegram.

Партизани уточнили, що внаслідок пожежі є жертви, список яких пообіцяли опублікувати. За даними пропагандистських ЗМІ, внаслідок пожежі загинули щойнайменше 2 осіб.


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Пожежа в казармах у Криму: відповідальність на партизанах
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