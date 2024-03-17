Кримінал

Пожежа у центрі Харкова: горить п’ятиповерхівка

17 Березня 2024 20:13
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У Харкові триває ліквідація пожежі у житловій п’ятиповерхівці, евакуйовано 20 чоловік.

Ліквідація пожежі в будинку по вул.Культури в Харкові / Фото телеграм-каналу @h_saltivka11, ДСНС

Як повідомили в ГУ ДСНС, сьогодні о 17:26 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Культури Шевченківського району міста Харкова.
До місця події направлено 6 відділень служби порятунку на автоцистернах та 3 на автодрабинах.

На момент прибуття вогнеборців горіли утеплювач зовнішньої стіни та балкони з 1-го по 5-й поверхи будівлі. Попередньо площа пожежі 100 кв.м.

О 18:17 пожежу було локалізовано. Наразі триває її ліквідація. Причина виникнення пожежі встановлюється.


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