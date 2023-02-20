Кримінал

Поїзд “Київ-Варшава” зійшов з рейок у Волинській області

20 Лютого 2023 20:32
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прокуратура, укрзалізниця

Ковельська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України), в результаті якого зійшов із рейок поїзд «Київ-Варшава».

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

“Поїзд, який рухався в напрямку Республіки Польща, зазнав аварії уночі 19 лютого 2023 року у районі залізничного мосту через річку Турія”, – йдеться у повідомленні.

На щастя ніхто не постраждав. Наразі з’ясовуються причини та обставини аварії.


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