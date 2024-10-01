Повністю заборонить говорити російською у школі: у Раді зареєстрували новий законопроект

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може зобов’язати школярів та педагогів використовувати українську мову на всій території навчального закладу, а не тільки під час занять.

Про це повідомила авторка ініціативи, депутатка та освітянка Наталія Піпа.

“З 2021 року ми зобов’язали всі школи надавати освітні послуги державною мовою. Проте проблема полягає в тому, що під час перерв або поза уроками діти та вчителі переходять на російську мову. Тому я пропоную законопроєкт, який зобов’язує спілкуватися українською не лише на заняттях, а й на перервах, у шкільних дворах, на стадіонах та інших частинах школи”, — зазначила Піпа.

Згідно з моніторингом за 2023-2024 роки, лише 41% учнів повністю користуються українською мовою під час навчання та перерв.

Депутатка пояснила, що ці зміни потрібні, оскільки діти, які спілкуються українською, часто стикаються з тиском, конфліктами та навіть булінгом через мовне питання. Крім того, дітям, які не володіють державною мовою, складніше вчитися.

“Діти, які погано володіють українською вже у першому класі, часто відстають у навчанні, зокрема, гірше засвоюють матеріал, мають проблеми з читанням. Це призводить до слабших результатів на контрольних, ЗНО або НМТ, що обмежує їхні можливості для вступу та майбутньої кар’єри. І хоча багато батьків спілкуються з дітьми вдома російською, закликаю їх переходити на українську”, — наголосила Наталія Піпа.

Проєкт закону вводить нове поняття “українськомовного середовища” і зобов’язує освітні заклади створювати та підтримувати таке середовище. Вчителі, згідно з проєктом, не матимуть права переходити на російську мову під час перерв, у їдальні або при приватному спілкуванні на території школи.

Також вчителям та адміністраторам надається право проводити просвітницькі заходи та робити зауваження учням, якщо ті спілкуються російською. Батьків учнів також пропонують залучати до підтримки українськомовного середовища в школах.

“Важливо, щоб українська мова не використовувалась лише 45 хвилин уроку. Маємо викорінити правило “дзвінок пролунав — можна говорити будь-якою мовою” (і це, як правило, російська)”, — підкреслила Піпа.

Законопроєкт також зобов’язує уряд та центральні органи влади розробити систему для оцінювання мовленнєвих навичок дітей.

“Сподіваюся на підтримку як батьків, так і освітян, адже це важливо для наших дітей. Проєкт ще у процесі реєстрації, деталі з’являться після його публікації на сайті Верховної Ради”, — додала Піпа.