Суспільство

Повітряні сили ЗСУ вночі знищили чотири російські ракети над Одеською областю.

25 Серпня 2023 08:41
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одеса, ракети, повітряні сили

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

“Уночі 25 серпня 2023 року противник завдав  удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.

У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети “Калібр” із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу “шахед” з напрямку Приморсько-Ахтарськ”.

Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.


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