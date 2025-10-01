        Суспільство

        Повітряні Сили повідомили про знищення та подавлення 44 ворожих дронів під час нічної атаки

        Сергій Бордовський
        1 Жовтня 2025 09:52
        У ніч на 1 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на територію України, застосувавши 49 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших, а також ракети «Онікс» і «Іскандер-М/KN-23». Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

        За даними військових, дрони запускали з території Росії — Міллерового, Брянська, а також з окупованого Криму (район Чауда). Звідти ж ворог випустив протикорабельну ракету «Онікс». Із Орловської області РФ були здійснені пуски чотирьох балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23».

        Атаку відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 9:30 ранку вдалося збити або подавити 44 ворожі БпЛА. Водночас зафіксовано влучання п’яти ракет і дронів у шести різних локаціях.


