Повітряні сили Йорданії доставили медичну допомогу до сектору Газа на парашутах

Повітряні сили Йорданії на парашутах доставили медичну допомогу в сектор Гази на тлі тривалого конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС.

Про це в соцмережі Х (колишній Twitter) заявив король Йорданії Абдалла II ібн Аль-Хусейн.

«Наші безстрашні військовослужбовці повітряних сил опівночі десантували термінову медичну допомогу до йорданського польового госпіталю в Газі», – написав він.

Учора ввечері речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що завдяки діям ізраїльських військових нині сектор Гази розд