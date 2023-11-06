Суспільство

Повітряні сили Йорданії доставили медичну допомогу до сектору Газа на парашутах

6 Листопада 2023 09:40
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війна, допомога

Повітряні сили Йорданії на парашутах доставили медичну допомогу в сектор Гази на тлі тривалого конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС.

Про це в соцмережі Х (колишній Twitter) заявив король Йорданії Абдалла II ібн Аль-Хусейн.

«Наші безстрашні військовослужбовці повітряних сил опівночі десантували термінову медичну допомогу до йорданського польового госпіталю в Газі», – написав він.

Учора ввечері речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що завдяки діям ізраїльських військових нині сектор Гази розд


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