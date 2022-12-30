Політика

Повідомляється про звільнення н.п. Новоселівське на Луганщині

30 Грудня 2022 22:00
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війна

Спецпідрозділ Kraken повідомив про звільнення селища Новоселівське в Луганській області та опублікував відео звільнення.

Генштаб ЗСУ про цей факт поки не повідомляв.

“Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Лугнської області.

В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон.

Наразі селище контролюється українською армією”, – йдеться у повідомленні спецпідрозділу.


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