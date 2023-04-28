Політика

Повідомляється про екстрену госпіталізацію президента Сербії

28 Квітня 2023 09:20
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сербія

Президента Сербії Олександра Вучича терміново госпіталізовано, повідомляє сербська радіостанція Б92.

“Вучич поступив до лікарні, неофіційно підтверджено нашій радіостанції”, – передає Б92.

Про причини госпіталізації не повідомляється.

Про те, в якому лікувальному закладі він може перебувати, також невідомо. За одними даними, він поміщений до Військово-медичної академії Сербії, за іншими – до іншого госпіталю.

Повідомляється, що син президента Данило Вучич у соцмережах побажав батькові бути “живим та здоровим”.

Офіційно цю інформацію не підтверджено.


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