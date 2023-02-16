Політика

Повертати Крим чи ні, вирішуватиме Київ – Блінкен

16 Лютого 2023 11:25
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Спроби України повернути Крим – “червона лінія” для Володимира Путіна. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у середу під час телефонної розмови із групою експертів у Zoom, пише Politico.

Видання зазначає, що слова Блінкен про червону лінію були відповіддю на запитання, чи США готові допомогти Україні повернути півострів.

За словами чотирьох людей, знайомих із реакцією Блінкена, він заявив, що Штати не заохочують прагнення України повернути собі Крим, але остаточне рішення з цього питання буде приймати Київ.

Втім, два інших учасники зустрічі, з якими поговорило видання, сказали, що сприйняли слова держсекретаря інакше. За їхніми словами, він дав зрозуміти, що відкритий для потенційної української боротьби за півострів.


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