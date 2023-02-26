Суспільство

Повернувши Крим, ми відновимо мир – Зеленський

26 Лютого 2023 14:44
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зеленський, крим

Президент Володимир Зеленський впевнений, що з поверненням Криму настане мир в Україні.

“9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир.
Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України”, – написав Зеленський у Telegram.

В Україні 26 лютого відзначають День спротиву російській окупації Криму.

26 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ “Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”.


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