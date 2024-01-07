Техно

Потоковий сервіс SoundCloud буде виставлений на продаж

7 Січня 2024 17:27
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SoundCloud

Власники SoundCloud, одного з найбільших у світі потокових музичних сервісів, готуються до продажу платформи, вартість якої може перевищити 1 мільярд доларів.

Sky News стало відомо, що Raine Group і сінгапурський державний інвестиційний фонд Temasek Holdings почали опитування інвестиційних банків щодо можливого аукціону компанії.

Заснована в 2007 році, SoundCloud надає митцям інструменти для побудови кар’єри, надаючи їм онлайн-вітрину для публікації своїх робіт.

Загалом на платформі понад 40 мільйонів виконавців випустили 320 мільйонів треків.

Продаж SoundCloud підкреслить масштаби його розвитку за останні роки, оскільки його прогрес прискорився під керівництвом Елія Сетона, який зайняв посаду виконавчого директора минулого року.

Минулого року SoundCloud звільнила трохи менше 10% своєї робочої сили, оскільки вперше націлилася на річну прибутковість.

За словами одного інсайдера, процес продажу SoundCloud навряд чи розпочнеться ще кілька місяців.


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