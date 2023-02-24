Економіка

Постпреди ЄС знову не змогли погодити 10-й пакет антиросійських санкцій

24 Лютого 2023 21:55
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санкції

Постпреди країн ЄС не змогли у п’ятницю узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на джерела.

Таким чином дипломати вже три дні не можуть завершити цю роботу.

За даними ЗМІ, суперечки стосуються пропозицій щодо обмеження імпорту гуми з Росії. Країни поки що не можуть домовитися про те, наскільки жорсткими мають бути ці обмеження.

Спочатку в ЄС планували запровадити чергові санкції до 24 лютого 2023 року, проте наразі цей процес затягується, зазначається у повідомленнях.


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