Постпреди ЄС знову не змогли погодити 10-й пакет антиросійських санкцій

Постпреди країн ЄС не змогли у п’ятницю узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на джерела.

Таким чином дипломати вже три дні не можуть завершити цю роботу.

За даними ЗМІ, суперечки стосуються пропозицій щодо обмеження імпорту гуми з Росії. Країни поки що не можуть домовитися про те, наскільки жорсткими мають бути ці обмеження.

Спочатку в ЄС планували запровадити чергові санкції до 24 лютого 2023 року, проте наразі цей процес затягується, зазначається у повідомленнях.