Суспільство

Посольство Азербайджану в Ірані відновило роботу
16 Липня 2024 07:30
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іран, Азербайджан, посольство
Ілюстративне фото / AP

Через майже 1,5 року після нападу на дипломатичну місію, посольство Азербайджану в Ірані відновило свою діяльність 15 липня.

Про це інформує Report.az.

Зазначається, що рішення було ухвалено за підсумками переговорів між Баку і Тегераном, посол та нинішній персонал диппредставництва вже перебувають в Ірані.

“Іран своєю чергою вжив належних заходів для забезпечення безпеки нової будівлі посольства відповідно до своїх зобов’язань у рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Наразі вживаються необхідні заходи щодо організації консульської служби в посольстві і найближчим часом буде надана додаткова інформація”, – йдеться у повідомленні в МЗС.


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