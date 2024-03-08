Політика

Посольства США та Великої Британії попередили своїх громадян про можливі “напади екстремістів” у РФ

8 Березня 2024 07:21
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росія
Будівля посольства США в РФ / Фото: ТАСС

Посольства США та Великої Британії в Росії заявили, що у РФ найближчі два дні плануються напади екстремістів на багатолюдні зібрання. Дипломатичні установи порадили своїм громадянам утриматись від відвідування таких заходів.

Про це йдеться у заявах посольств США та Великої Британії.

Так, дипломатичне представництво Сполучених Штатів стверджує, що екстремісти планують атакувати великі зібрання в Москві. Зокрема, вони начебто націляться на концерти.

Тож у посольстві громадян США закликали уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин, а також слідкувати за інформацією у місцевих ЗМІ і зважати на середовище навколо себе.

Водночас у посольстві Великої Британії послались на заяву посольства США і зазначили, що радять британцям взагалі не подорожувати до Росії.


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