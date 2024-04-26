Посол Німеччини Мартін Єґер приїхав до Львова

У п’ятницю, 26 квітня до Львова приїхав посол Німеччини Мартін Єґер.

Про це міський голова Львова повідомив у Фейсбуці.

“Мартін Єґер, Посол Німеччини, сьогодні у Львові. Дуже тепла зустріч”, – поінформував Садовий.

За його словами, німецький посол приїхав з чіткими меседжами: “Я тут для того, щоб допомогти Україні виграти війну і вступити до ЄС.”

Садовий зазначив, що вже наступного тижня відкриється нова велика протезна майстерня, де будуть робити до тисячі протезів на рік. А до кінця 2024 року побудують новий центр ментального здоров’я.

Міський голова зазначив, що торік запрацювало нове діагностичне відділення на території лікарні Святого Луки.

“Це все було б неможливо без підтримки уряду Німеччини та наших міст-побратимів: Вюрцбурга та Фрайбурга”, – наголосив мер.

Садовий подякував німецьким партнерам за підтримку проєктів UNBROKEN Ukraine.